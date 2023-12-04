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Пашинян пустил в свой огород "американского козла", вызвав мгновенную реакцию России

Пашинян пустил в свой огород "американского козла", вызвав мгновенную реакцию России

Власти Армении, как считают некоторые источники, могут передавать США информацию о реэкспорте. Из-за этого якобы и начались проблемы с поставкой армянской продукции в РоссиюРоссельхознадзор выявил, что количество заражённых продуктов, ввозимых в Россию из Армении, резко выросло.

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