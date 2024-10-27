Coinbase предоставила ИИ-агента: Based Agent

Coinbase недавно запустила революционный новый инструмент под названием «Based Agent». Этот умный агент, интегрированный в платформу Base от Coinbase, обещает преобразовать способ взаимодействия пользователей с криптовалютами, упростив и автоматизировав транзакции.
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