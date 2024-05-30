Новыми образцами вооружения нас продолжает радовать не только отечественный военно-промышленный комплекс, уже вышедший на советские темпы выпуска продукции, но и пресловутый "южный ветер".
Южный ветер подул с двойной силой. Иран начал новые поставки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВГ
Владимир Городецкий
Людей жалко! Очень хочется, чтобы пришли к взаимопониманию. Хоть приблизительно...
Ответить
6 час.
МЕ
Михаил Е
Очередное импортозамещение? Машины, яйца, оружие... нефть в обмен а продовольствие...
Ответить
4 час.
Секушин Леонид
1. Мы официально не признаём поставки оружия и технологий из Ирана. 2. Неужели у Спецназа мало работы в зоне СВО и тылах противника? Не до соревнований сейчас! Давайте тогда ещё и очередной танковый биатлон проведём! Аффтар! Не понимаю твоего щенячьего восторга!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии