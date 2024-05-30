Южный ветер подул с двойной силой. Иран начал новые поставки

Секушин Леонид

1. Мы официально не признаём поставки оружия и технологий из Ирана. 2. Неужели у Спецназа мало работы в зоне СВО и тылах противника? Не до соревнований сейчас! Давайте тогда ещё и очередной танковый биатлон проведём! Аффтар! Не понимаю твоего щенячьего восторга!