Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против МУС

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, по которому предусматривается возможность введения США санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) за проведение им разбирательств в отношении США и их союзников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии