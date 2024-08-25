Импортозамещение: пресс-формы для отечественной промышленности

Компания «Форш» на своей площадке в Ульяновске запустила в эксплуатацию оборудование для выпуска крупногабаритных пресс-форм и штампов, сообщается на сайте федерального Фонда развития промышленности (ФРП).
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