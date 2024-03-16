Захарова: вопрос о принадлежности Крыма решают граждане России, а не Британия

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Комментарии
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petrabramovichg
А методы террористов, что в Афгане, что в Арабии, что в Окраине те-же остались.
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1 час.
p
petrabramovichg
Не судите меня пожалуйста за специальное искажение слов - считайте меня безграмотным если хотите..... Слов просто нет.....
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1 час.
Лариса Фомичева
Вот уж точно-собака лает,ветер носит.Посмотрите на глобусе-где эта Британия.Ещё не всякий и найдёт.А зато вони-как от всей Прибалтики....
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28 мин.

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