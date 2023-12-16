В Финляндии запустили самоходный постамат. Это вид роботов-доставщиков

Хельсинки испытывает роботизированную службу доставки с автономным роботом HeRoВ Хельсинки впервые реализуется проект роботизированной доставки с помощью автономного робота HeRo (Helsinki Robot), призванного повысить эффективность доставки на последней миле.
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