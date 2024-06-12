Ноттингем (WTA). 2-й круг. Плишкова сыграет с Уотсон, Сэвилл – с Парри

Сетка турнира здесь. Rothesay Open Ноттингем, Великобритания 10 – 16 июня 2024 WTA 250 Призовой фонд – 267 082 доллара Открытые корты, трава Второй круг Кимберли Биррелл (Австралия) Лукреция Стефанини (Италия) Дата проведения 12 июня, 13.
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