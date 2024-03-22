«Спартак» потребует с Промеса до €20 млн в случае разрыва контракта

Клуб и спортсмен подписали это соглашение в 2021 году.фото: spartak.com--> Голландский футболист Квинси Промес в случае досрочного расторжения контракта с московским «Спартаком» по своей инициативе должен будет выплатить клубу до €20 млн.
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