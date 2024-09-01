МИД РФ: увеличение военного потенциала НАТО повышает градус напряжённости

Представительство МИД РФ дало комментарий по поводу создания военной базы НАТО в Литве, указав, что увеличение боевого потенциала военного альянса вынуждает Россию идти на компенсационные меры, передаёт издание «РИАН».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии