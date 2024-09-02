НАТО теперь боится украинской ПВО, которая не может отличить своих от чужих. Генерал ВСУ в отставке сделал признание в прямом эфире, заявив, что украинская армия заработала себе скверную репутацию: "Кто захочет с нами работать?"Страны НАТО отказываются использовать свою авиацию для прикрытия украинских объектов, и не только потому, что боятся столкновения с Россией, но и потому, что опасаются украинской ПВО.
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