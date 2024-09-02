Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 581 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

"Кто ж захочет с нами работать?": НАТО боится украинской ПВО. Генерал ВСУ сделал признание в прямом эфире

"Кто ж захочет с нами работать?": НАТО боится украинской ПВО. Генерал ВСУ сделал признание в прямом эфире

НАТО теперь боится украинской ПВО, которая не может отличить своих от чужих. Генерал ВСУ в отставке сделал признание в прямом эфире, заявив, что украинская армия заработала себе скверную репутацию: "Кто захочет с нами работать?"Страны НАТО отказываются использовать свою авиацию для прикрытия украинских объектов, и не только потому, что боятся столкновения с Россией, но и потому, что опасаются украинской ПВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Это класс! Ната боится руинской пво🤣🤣🤣
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх