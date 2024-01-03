Они все там же: за год в Сочи обнаружено более 600 самостроев

Они все там же: за год в Сочи обнаружено более 600 самостроевНесмотря на неослабевающую в течение уже многих лет борьбу с самовольным строительством в Сочи, число самостроев год от года заметно не снижается.
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