Фаберже для кухни: когда снизятся цены на яйца в России Ирэн ОрлонскаяВ конце 2023 года цена на яйца по всей Российской Федерации значительно возросла, привлекая внимание даже президента и становясь актуальной темой для обычных граждан.
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