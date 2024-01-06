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Фаберже для кухни: когда снизятся цены на яйца в России

Фаберже для кухни: когда снизятся цены на яйца в России

Фаберже для кухни: когда снизятся цены на яйца в России Ирэн ОрлонскаяВ конце 2023 года цена на яйца по всей Российской Федерации значительно возросла, привлекая внимание даже президента и становясь актуальной темой для обычных граждан.

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