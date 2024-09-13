В Швейцарии владелецу BMW выписали штраф , который превысил стоимость авто

В некоторых государствах ЕС размер штрафа за нарушение ПДД напрямую зависит от дохода нарушителя. В одной из стран владелец элитного BMW был оштрафован на 12 млн рублей за нарушение безопасной дистанции на дороге.
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