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«Они кричали: выходите, мы вас резать будем!»: за что бородачи из школы Олимпийского резерва избили подростков 10–14 лет

Интересная жизнь с Vera Star Очередной межнациональный триллер с элементами «восточной сказки» произошел в Калининграде.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Судя по всему, вы не представляете, что такое детская влюбленность. Вас, похоже, прямо из... из роддома переправили сразу во взрослый возраст. Скорее всего девчонка сказала этому долбаному джигиту, что ее пригласил воздыхатель из класса. Ну и завертелось. Прекрасно подонки знали, что Кадыров их в обиду не даст.
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4 час.
С
Странник
да ты психбольная или психбольной.
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4 час.
Людмила Лиханова
НАРОД, НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ ЦИПСЯТИНЫ. ОНИ ДЕЙСТВУЮТ ЧЕТКО ПО МЕТОДИЧКАМ. И ЛУЧШЕЕ ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО -  ПОЛНЫЙ ИГНОР ТАКИМ! И ТОГДА ИМ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ИХ ГРЯЗНЫЕ БАБКИ. ВЫ САМИ ИХ КОРМИТЕ. ПОДУМАЙТЕ НАД ЭТИМ: КАЖДЫЙ ОТВЕТ, КАЖДЫЙ ЗНАК ПОД ИХ ПЕРЛАМИ - ЭТО ИХ ЗРЯ ПЛАТА !!!
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1 час.
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