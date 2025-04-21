«Они кричали: выходите, мы вас резать будем!»: за что бородачи из школы Олимпийского резерва избили подростков 10–14 лет

Андрей Павлов Судя по всему, вы не представляете, что такое детская влюбленность. Вас, похоже, прямо из... из роддома переправили сразу во взрослый возраст. Скорее всего девчонка сказала этому долбаному джигиту, что ее пригласил воздыхатель из класса. Ну и завертелось. Прекрасно подонки знали, что Кадыров их в обиду не даст.

С Странник да ты психбольная или психбольной.