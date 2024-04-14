К майским праздникам в Сочи обеспечат работу набережных и пляжей во всех районах курорта.
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К майским праздникам в Сочи обеспечат работу набережных и пляжей во всех районах курорта.