Бастрыкин призвал ужесточить наказание за демонстрацию преступлений в интернете

Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что необходимо ужесточить уголовную ответственность за публичную демонстрацию преступлений в интернете и средствах массовой информации.
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