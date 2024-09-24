Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

15 подписчиков

Яндекс выделит собственные бренды Маркета в самостоятельное бизнес-направление

Яндекс выделит собственные бренды Маркета в самостоятельное бизнес-направление

Яндекс выделяет собственные бренды Маркета в самостоятельное бизнес-направление внутри компании. Новое направление получит название Яндекс Фабрика и будет входить в состав бизнес-группы Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх