Яндекс выделит собственные бренды Маркета в самостоятельное бизнес-направление

Яндекс выделяет собственные бренды Маркета в самостоятельное бизнес-направление внутри компании. Новое направление получит название Яндекс Фабрика и будет входить в состав бизнес-группы Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки.
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