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Китай

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Китай готов углублять сотрудничество с МОК в большем количестве областей

Пекин, 18 февраля /Синьхуа/ -- Китай готов углублять сотрудничество с Международным олимпийским комитетом /МОК/ в большем количестве областей для совместного содействия развитию олимпийского движения, заявил во вторник заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

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