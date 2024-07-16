Что учесть в планировке квартиры: 6 советов для комфортной жизни

Разобрались, где обустроить гардеробную и зачем совмещать кухню с гостиной. 1. Разделите квартиру на дневную и ночную зоны Если квадратных метров хватает, помещения можно распределить на общие и приватные.
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