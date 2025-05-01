Сервис Russpass представил подборку маршрутов по Москве к 80-летию Победы

В предлагаемые маршруты включены Александровский сад и Могила Неизвестного Солдата, Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации, обелиск «Москва — город-герой», музеи «Главные оружейные реликвии армии» и «Моторы войны», а также другие интересные места.
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