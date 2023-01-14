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История и археология: Мотороллеры 100-летней давности: Как появились автопеды, на которых разъезжали еще в начале XX века

История и археология: Мотороллеры 100-летней давности: Как появились автопеды, на которых разъезжали еще в начале XX века

Уверенных в том, что складной мотороллер для перемещения по городу – девайс современный, придется разочаровать: нет, не XXI веку принадлежит эта новация, и не миллениалы первыми оценили удобство двухколесного транспортного средства с двигателем.

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