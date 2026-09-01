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Газета.ру

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Путин: если кто-то захочет сожрать Россию, то может и схлопотать по зубам

Путин: если кто-то захочет сожрать Россию, то может и схлопотать по зубам

Президент РФ Владимир Путин объяснил смысл его аллегории про косаток и белых медведей тем, что если кто-то попытается «сожрать» Россию, то может «схлопотать и по зубам».

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