Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Некоторые боевики ВСУ так и не смогли пересечь границу с Польшей, так как были пьяны

Некоторые боевики ВСУ так и не смогли пересечь границу с Польшей, так как были пьяны

Сумевший покинуть польскую военную базу, на которой тренировались военнослужащие Вооружённых сил Украины, солдат проинформировал о том, что части его сослуживцев не удалось попасть на территорию Польши для обучения.

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