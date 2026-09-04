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Американец прожил с генетически модифицированной свиной почкой рекордные 9 месяцев до пересадки человеческой

В 2025 году 66-летний американец Тим Эндрюс, страдающий от почечной недостаточности, получил трансплантацию генетически модифицированной почки свиньи.

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