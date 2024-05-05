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Карл-Энтони Таунс: «Все говорят о большой тройке «Миннесоты», но у нас тут большая пятнашка»

«Все говорят о большой тройке «Миннесоты» – я, Руди и Энтони, но у нас тут большая пятнашка. У нас собраны пятнадцать талантливых баскетболистов.

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