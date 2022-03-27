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Бранко Максимович – о матче против УНИКСа: «Нас ждет физически очень жесткая и плотная игра»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович поделился ожиданиями от домашней встречи с казанским УНИКСом в рамках Лиги ВТБ.

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