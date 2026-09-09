Один из раненных при атаке на Новороссийск находится в тяжелом состоянии

Один из 28 пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск получил серьезные ранения, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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