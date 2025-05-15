Тренер «Зенита» Оливейра о судействе с ЦСКА: «Все мы недовольны, причем давно. Уже нет решений «50 на 50». Все против нас»

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Петербургский клуб проиграл ЦСКА по пенальти в ответном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом тайме в ворота «Зенита» назначили пенальти за игру рукой Нуралы Алипа в штрафной.