Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Дегтярев
    в 1994г. уже были законы по миграции и получения гражданства, в 2003г. внесены дополнения по получению гражданства РФ...«Приехали — пораб...
  • Вячеслав Дегтярев
    в 1994г. уже были законы по миграции и получения гражданства, в 2003г. внесены дополнения по получению гражданства РФ...«Приехали — пораб...
  • Вячеслав Дегтярев
    в 1994г. уже были законы по миграции и получения гражданства, в 2003г. внесены дополнения по получению гражданства РФ...«Приехали — пораб...

Вместо Салюкова командовать Сухопутными войсками назначен «генерал-прорыв» Мордвичёв

Вместо Салюкова командовать Сухопутными войсками назначен «генерал-прорыв» Мордвичёв

Генерал армии Олег Салюков, занимавший пост главнокомандующего Сухопутными войсками с 2.05.2014 (и командовавший военными аарадами на Красной площади в День Победы в 2014-25 годах), назначен заместителем секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх