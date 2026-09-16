Мединский назвал спиральным ход истории Украины

Ход истории, в том числе Украины, идет по спирали. Об этом 16 сентября заявил председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский.
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