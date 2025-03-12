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Что положено есть в Великий пост 13 марта 2025 года

Что положено есть в Великий пост 13 марта 2025 года

Что положено есть в Великий пост 13 марта 2025 года Ирина ВальковаВеликий пост в 2025 году начинается 3 марта и продлится до 19 апреля, подготавливая православных христиан к празднованию Пасхи.

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