В Петербурге задержали троих подозреваемых в краже телефона у подростка на Коммуны

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Полицейские задержали троих подозреваемых, отобравших мобильный телефон у подростка на улице Коммуны, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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