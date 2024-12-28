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Петербургский дневник

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В Петербурге задержали троих подозреваемых в краже телефона у подростка на Коммуны

В Петербурге задержали троих подозреваемых в краже телефона у подростка на Коммуны

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Полицейские задержали троих подозреваемых, отобравших мобильный телефон у подростка на улице Коммуны, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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