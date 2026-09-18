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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Свищев о запрете Овечкину и Кремлеву въезжать в Латвию: «Одна из последних точек мира, куда они планировали бы поехать. В геополитическом смысле она из себя ничего не представляет»

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев высказался о  решении Латвии запретить форварду « Вашингтона » Александру Овечкину и президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву въезд в страну.

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