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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзюбе ни за что не стыдно: «Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть. Это невозможно исправить»

«Есть ли момент в карьере или жизни, за который стыдно? Ну такого прям нет. Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть, что вспоминать.

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