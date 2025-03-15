Дзюбе ни за что не стыдно: «Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть. Это невозможно исправить»

«Есть ли момент в карьере или жизни, за который стыдно? Ну такого прям нет. Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть, что вспоминать.
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