Житель Карачаево-Черкесской Республики уличён в афере на 32 млн рублей и неправомерном обороте средств платежей

Житель Карачаево-Черкесской Республики уличён в афере на 32 млн рублей и неправомерном обороте средств платежей

Сразу два уголовных дела возбуждены в отношении 53-летнего руководителя сельскохозяйственного кооператива из села Чапаевское под Черкесском.

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