Москва готова к диалогу с Киевом, подчеркнул российский президент Россия готова к переговорам по Украине исходя из текущих реалий в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал условие для переговоров с Украиной
Комментарии
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Стефания Новак
Ни о каких переговорах! Они потом отдохнут наберутся сил и оружия и опять пойдут на Россию? Кому вы верите? Мало нас дурили? За что наши ребята отдавали жизни ? За переговоры? Опомнитесь!
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