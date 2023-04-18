Слово и дело

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Сгенерированная нейросетью картинка победила на конкурсе Sony World Photography Awards

Сгенерированная нейросетью картинка победила на конкурсе Sony World Photography Awards

Немецкий фотограф Борис Эльдагсен выставил сгенерированное нейросетью изображение на престижный конкурс Sony World Photography Awards, передает BBC News.

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