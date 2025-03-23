Почему распалась великая Османская империя: Новые выводы историков

Османская империя была одним из самых крупных военных и экономических государств в мире. На пике своего развития в 16 веке она контролировала огромные территории, включающие не только Малую Азию, но и большую часть юго-восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.
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