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Царьград

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Вэнс: администрация Трампа "облажалась" с коммуникацией по делу Эпштейна

Вэнс: администрация Трампа "облажалась" с коммуникацией по делу Эпштейна

Политик рассказал о "преувеличениях" со стороны генпрокурора насчёт имевшихся материалов.Администрация президента США Дональда Трампа допустила серьёзные ошибки в выстраивании коммуникации вокруг публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

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