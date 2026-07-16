Вэнс: администрация Трампа "облажалась" с коммуникацией по делу Эпштейна

Политик рассказал о "преувеличениях" со стороны генпрокурора насчёт имевшихся материалов.Администрация президента США Дональда Трампа допустила серьёзные ошибки в выстраивании коммуникации вокруг публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
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