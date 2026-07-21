Алиев высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине

Азербайджан приветствовал бы завершение конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.
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