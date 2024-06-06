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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арике Огунбовале о женской НБА: «Это контактный спорт. Если вам не нравится, идите смотреть гольф»

Арике Огунбовале о женской НБА: «Это контактный спорт. Если вам не нравится, идите смотреть гольф»

Матч «Далласа» и «Лас-Вегаса» прошел в ожесточенной борьбе. В одном из эпизодов форвард Эйжа Уилсон получила по лицу под кольцом, в ответной атаке защитника «Далласа» Арике Огунбовале повалили на паркет.

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