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Манише приписали фразу о том, что Роналду «не хочет, чтобы кто-то еще был звездой». Экс-хавбек сборной назвал ее фэйком: «Фабрикация лжи ради кликов, ненависти и раздора»

Бывший полузащитник сборной Португалии, «Порту», «Атлетико» и «Динамо» Манише назвал фэйком приписываемое ему высказывание о Криштиану Роналду .

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