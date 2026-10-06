Против двоих подростков в Кузбассе возбудили уголовное дело о диверсии

В Кузбассе против двоих 15-летних подростков возбудили уголовное дело о диверсии. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) по Кемеровской области.
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