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Против двоих подростков в Кузбассе возбудили уголовное дело о диверсии

Против двоих подростков в Кузбассе возбудили уголовное дело о диверсии

В Кузбассе против двоих 15-летних подростков возбудили уголовное дело о диверсии. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) по Кемеровской области.

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