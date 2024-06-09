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Расстреляли возле дома: на экс-мэра Купянска совершено покушение в Белгородской области. Киев обвиняет его в госизмене

Расстреляли возле дома: на экс-мэра Купянска совершено покушение в Белгородской области. Киев обвиняет его в госизмене

На бывшего мэра Купянска Мацегору совершено покушение в Белгородской области На бывшего мэра города Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору было совершено покушение возле его дома в Старом Осколе Белгородской области.

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