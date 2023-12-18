Детский хор из Южного Медведкова выступил в Храме Христа Спасителя

Сводный хор «Гармония» школы №956 принял участие в гала-концерте творческих коллективов «За честь Родины», посвященном 82 годовщине контрнаступления советских войск под Москвой, в составе большого сводного хора московских школьников.
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