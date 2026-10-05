Почему дешёвый инструмент иногда обходится дороже: разбираемся на примерах

Дрель за 2500 рублей или за 8000? На первый взгляд выбор очевиден. Но иногда дешёвый инструмент обходится дороже качественного.
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