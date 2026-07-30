Овчинский рассказал о строительстве нового жилого комплекса по реновации на улице Бехтерева

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в районе Царицыно (ЮАО) строится жилой комплекс по программе реновации площадью около 57 тыс .