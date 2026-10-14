Зеленский и Бернем обсудят поддержку Киева в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем проведет встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, 14 октября.
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