Киев угрожает Пекину из-за слухов о готовности Китая заняться поставками военной помощи для России – по словам советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, Банковая должна выступить с законной агрессией в адрес китайского руководства.
Киев угрожает Пекину из-за слухов о готовности Китая заняться поставками военной помощи для России – по словам советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, Банковая должна выступить с законной агрессией в адрес китайского руководства.
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