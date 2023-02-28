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Зеленский пообещал Китаю месть за военную помощь России

Зеленский пообещал Китаю месть за военную помощь России

Киев угрожает Пекину из-за слухов о готовности Китая заняться поставками военной помощи для России – по словам советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, Банковая должна выступить с законной агрессией в адрес китайского руководства.

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